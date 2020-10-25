Тюменские танцоры выступят в государственном Кремлевском дворце

Ансамбль танца "Атриум" примет участие в финале Международного конкурса хореографического искусства "Танцемания". Ранее тюменские танцоры получили диплом лауреата I степени в номинации "Народная стилизация" этого конкурса, сообщает "Тюменская линия" соссылкой на центр культуры и творчества "Тюмень".

Гала-концерт конкурса состоится в рамках открытия 57-го Всемирного конгресса CID UNESCO в Государственном Кремлевском дворце 19-21 января 2021 года. Тюменцы выступят на главной сцене Кремля вместе с лучшими коллективами страны.

Также художественному руководителю Алине Мухаметчановой предложили принять участие в качестве спикера 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям.