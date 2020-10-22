Тюменцы узнают больше об образе войны в советском кино

Фото: пресс-служба ТМПО

Кинолекторий "Образ Великой Отечественной войны в советском кино" состоится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 25 октября в 15:00. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация. Возрастная категория 12+.

На лекции в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова Наталья Соколова подробно расскажет об истории создания киноленты "Во имя Родины" (1943) и ее авторах. Это героическая киноповесть режиссёров Всеволода Пудовкина и Дмитрия Васильева. Фильм снят по пьесе Константина Симонова "Русские люди", которая была написана в 1942 году и составила трилогию лучших пьес о Великой Отечественной войне наряду с "Фронтом" А.Е. Корнейчука и "Нашествием" Л.М. Леонова, ставших советской классикой. Фильм вслед за пьесой решен в стиле высокой трагедии, в героико-романтическом, метафорическом, поэтически-приподнятом плане.

В завершении встречи гостей кинолектория ждет просмотр самого художественного фильма. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Не забудьте взять с собой защитную маску.