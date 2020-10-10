В период простуд врачи советуют тюменцам сбалансированно питаться

Сбалансированное питание – дополнительное средство поддержания здоровья и укрепления иммунитета тюменцев в период высокого сезона ОРВИ и пандемии коронавируса. Особенное внимание мерам профилактики следует обратить пожилым людям как одной из самых незащищенных категорий.

Как рассказала врач по общей гигиене Екатерина Конышева, пенсионерам рекомендовано меньше употреблять животных жиров, сахара и соли, но при этом получать необходимое количество незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других элементов.

Следует сочетать растительные и животные белки, к мясу на гарнир готовить овощи и крупы. По возможности в ежедневный рацион лучше включить морскую рыбу, например, сельдь, минтай, скумбрию как дополнительный ичточник легкоусвояемого животного белка. Нужны и жиры растительного происхождения: орехи, растительные масла, оливки, семечки.

Не рекомендуется употреблять поджарку из свинины, жаркое из говядины. Лучше всего мясо отваривать, тушить или запекать. Не стоит злоупотреблять и быстрыми углеводами: хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Сладкое и мучное употреблять раз в день в качестве десерта на завтрак или полдник. Сахар можно заменить мёдом. А хлеб лучше покупать цельнозерновой. Кроме того, на столе всегда должны быть овощи, фрукты – это источник минеральных веществ и витаминов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".