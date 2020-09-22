Тюменцам предлагают поделиться историями родственников – участников Великой Отечественной войны

На региональном портале "Стена Памяти" собрано 7500 фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта. Тюменские поисковики ежедневно публикуют истории о судьбах героев-земляков, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу.

Добавить страницу героя может каждый пользователь на сайте poisk-tyumen.ru. Для этого необходимо зайти в раздел "Добавить человека" и заполнить анкету с данными, биографией своего родственника-участника войны, прикрепить оцифрованные архивные фотографии и документы. Специалисты и добровольцы поискового центра обрабатывают информацию, дополняют ее из электронных баз данных министерства обороны РФ и публикуют в открытый доступ на "Стену Памяти".