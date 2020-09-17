С начала года в тюменских автобусах травмировались 33 человека

В Тюмени сотрудники технического надзора ГИБДД проводят скрытые проверки соблюдения ПДД водителями автобусов и маршрутных такси.
"Это делается в связи с тем, что число ДТП, связанных с падениями пассажиров в салонах автобусов не снижается. В этом году по вине водителей общественного транспорта зарегистрировано 33 падения пассажиров, в результате получивших травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения ПДД водителями, а на конечных остановках оформляют административные материалы по этим нарушениям. Выявлено было 200 правонарушений: разговоры по мобильному телефону во время движения, движение с открытыми дверями с остановочных комплексов, управление транспортом без ремней безопасности, технические неисправности.
Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует пассажирам маршрутного транспорта сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей, а также записи видео с нарушениями направлять на сайт Госавтоинспекции региона.
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