С начала года в тюменских автобусах травмировались 33 человека

В Тюмени сотрудники технического надзора ГИБДД проводят скрытые проверки соблюдения ПДД водителями автобусов и маршрутных такси.

"Это делается в связи с тем, что число ДТП, связанных с падениями пассажиров в салонах автобусов не снижается. В этом году по вине водителей общественного транспорта зарегистрировано 33 падения пассажиров, в результате получивших травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения ПДД водителями, а на конечных остановках оформляют административные материалы по этим нарушениям. Выявлено было 200 правонарушений: разговоры по мобильному телефону во время движения, движение с открытыми дверями с остановочных комплексов, управление транспортом без ремней безопасности, технические неисправности.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует пассажирам маршрутного транспорта сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей, а также записи видео с нарушениями направлять на сайт Госавтоинспекции региона.