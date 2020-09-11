В сквере Нефтяников появился новый арт-объект

В тюменском сквере Нефтяников 11 сентября установили большое металлическое сердце. Скамейка, украшенная этим арт-объектом, появилась в связи с тем, что известный тюменский завод "Электрон" возобновил свою деятельность.

"В 2019 году у ПАО "Электрон" сложилась очень непростая ситуация. В связи с этим они были вынуждены продать часть акций, которую выкупила наша компания "СБК". В нефтяной сфере мы не имеем никакого опыта, но у нас было большое желание поддержать предприятие и сотрудников, которые проработали на заводе десятки лет. В связи с тем мы вошли в компанию "Электрон" и пытаемся восстановить данное предприятие", – поделился сооснователь и генеральный директор группы компаний "СБК" Александр Перминов во время презентации арт-объекта.

Коммерческий директор "Траст Групп" Денис Зиньков, также присутствовавший на открытии, поделился планами завода на будущее: "Дополнительное направление, которое мы планируем развить, – это механообработка металлов и воссоздание производства блочной продукции. А сердце, которое создано сотрудниками нашей компании, надеемся, станет символом единства города и нашего предприятия в целом".

В качестве элементов сердца были использованы детали и сборочные единицы приборов, которые производились и производятся на заводе. В сквере Нефтяников арт-объект простоит еще месяц, затем его перевезут ближе к главному офису завода – на улицу Первомайскую.