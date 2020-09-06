Первый Instagram-журнал о толерантности запустили в Тюмени

Студент ГАУ Северного Зауралья Ахлиддин Маджидов запустил Instagram-журнал "TEXTURE", который рассказывает истории тюменцев, столкнувшихся с различными проблемами.

Слоган журнала: "TEXTURE — место, где нет границ". Автор акцентирует внимание на том, что журнал направлен на переосмысление стереотипов, которые сформированы в обществе вокруг разных национальностей и людей с особенностями. Героев материалов команда ищет через социальные сети. Однако уже после первых публикаций тюменцы стали сами обращаться к редакции со своими историями.

Герои публикаций сталкиваются с трудностями переезда в новую страну или с проблемами из-за особенностей здоровья. Например, Диана Сыстерова занимается с тренером, чтобы начать ходить по Тюмени без трости, пишет "Moi-portal.ru".

"Мы делаем свободную и неформальную площадку для высказывания своих мыслей, чтобы герои чувствовали себя свободно и говорили с нами о том, о чем не могут говорить в других местах. В ближайшие полгода мы хотим сделать целую серию выпусков с иностранными студентами и подготовить сюжеты про коренные народы севера Тюменской области", — поделился Ахлиддин Маджидов.

На постоянной основе в проекте задействованы три человека: главный редактор Динара Канаева, сам Ахлиддин отвечает за дизайн и оформление и smm-менеджер Елизавета Абламская. Также команда подключает к работе фотографов и видеооператоров для создания контента. Публикации в "TEXTURE" выходят каждое воскресенье.