Тюменские студенты отправились в поисковую экспедицию в Карелию

С 10 августа по 2 сентября в рамках проекта "Тюменский десант" сводная поисковая экспедиция, в состав которой вошли учащиеся колледжей и вузов области, будет работать в лесах Карелии.

Организационная группа студотряда уже выехала к месту полевых работ для подготовки базового лагеря экспедиции. Основная группа в составе 20 поисковиков присоединится к ним уже 16 августа.

Для участия в полевых работах с мая студенты проходили обучение по основным дисциплинам "Школы поисковика", а в июле показали свои знания на итоговом тестировании по изученному материалу.

Проект "Тюменский десант" направлен на создание сводного поискового студенческого отряда Тюменской области "Тюменский десант" с целью развития работы по увековечению памяти солдат и офицеров РККА среди студентов. В 2020 году инициатива Тюменской региональной общественной организации "Областной Поисковый Центр" получила поддержку Фонда президентских грантов.