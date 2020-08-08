Тюменцев предупредили об опасности выкладывания в Сеть фотографий своих авиабилетов

В современном мире многие люди выкладывают в социальные сети фотографии с билетами на поезд или самолет, желая поделиться радостной новостью с друзьями. Однако такой поступок небезопасен и может обернуться неприятными последствиями. Алексей Краев, куратор проекта "Киберпатруль" рассказал, почему нельзя постить такие фотографии.

По словам Алексея, выкладывание фотографий с билетами это риск, связанный с демонстрацией персональных данных. На корешках билетов размещено большое количество личной информации: фамилия и имя, дата рейса и штрих-код. По такому штрих-коду, при наличии специальной программы, легко можно узнать различные сведения о хозяине билета. В лучшем случае человек, завладевший данными, может попробовать поменять рейс. В этом случае необходимо с паспортом обратиться к перевозчику, обычно он идет навстречу и восстанавливает данные рейса.

Кроме того, по фотографии билета злоумышленник может понять, когда и куда вы улетаете, и в какое время будете отсутствовать дома. Необходимо быть аккуратным и при пересылке сканов документов в почте или соцсетях. После отправки их лучше удалить, так как в случае взлома аккаунта, сканами паспорта и перепиской могут воспользоваться аферисты, пишет "Вслух.ру".