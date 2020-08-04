Тюменцев зовут на субботник в круглую баню

В Тюмени возобновляются работы по проектированию и реконструкции известного памятника конструктивизма — круглой бани на улице Ленина.

8 августа в круглой бане пройдет субботник. Объект подготовят к 3D-сканированию для более точного проектирования и интеграции в исторический объект современных инженерных коммуникаций.

Принять участие в мероприятии можно по предварительной записи (+7 (922) 071-95-07, Екатерина Журавлева). Количество участников строго ограничено в связи с состоянием объекта. Волонтерам будут предоставлены перчатки, инструмент и защитные каски, а также необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности.

В 2020 году планируется провести работы по консервации объекта до момента начала работ по реконструкции через год. Также продолжаются работы по разработке проекта реконструкции круглой бани, он будет представлен общественности.

В бане планируется расположить планетарий, открытую научно-техническую лаборатории по робототехнике, дизайну и архитектуре, а также лектории и мультимедийное пространство для различных выставок и мероприятий. Проект выполняется командой Планетарий 1 — Санкт-Петербург.