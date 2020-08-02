Акция "Накорми голодного" проходит в Тюмени

Благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан "Линия Жизни" организует в Тюмени акцию "Накорми Голодного". По понедельникам около продовольственного магазина по адресу ул. Калинина, 1 в 15:00 волонтеры оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Куратор акции Александр Цыганков рассказал, что тюменский район "Маяк" был выбран не случайно: это территория рядом с железнодорожным вокзалом:

"Мы внимательно подошли к выбору района, где наша помощь остро необходима. В любом городе это, как правило, железнодорожный вокзал, автовокзал, некоторые скверы или парки", - отметил он.

Проводить акцию помогают волонтеры, которые когда-то сами обратились в благотворительную организацию и стали участниками встречи "Накорми голодного". Такие мероприятия их мотивируют и поддерживают, чтобы наладить жизнь, придерживаться светлого пути.

Для нуждающихся в помощи готовят горячий наваристый суп, например, борщ, гороховый суп или суп с вермишелью. В меню также всегда сезонные овощи, которые раскладывают в одноразовую посуду. Организаторы тщательно соблюдают все профилактические меры. Так, люди на раздаче всегда в масках и перчатках, пишет "Тюменская область сегодня".