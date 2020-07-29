Тюменские поисковики отправятся в экспедицию в Карелию

В августе 2020 года сводный поисковый студенческий отряд Тюменской области "Тюменский десант" примет участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны в Республике Карелия. Участниками экспедиции станут 20 учащихся средних специальных и высших учебных заведений региона.

В течение года студенты проходили специальную подготовку для участия в полевой экспедиции. Они изучали теорию по истории Великой Отечественной войны, Тюменского края в годы войны, истории поискового движения, туристической подготовке, первой помощи и поисковым работам. По результатам итогового тестирования к участию в экспедиции были допущены 20 поисковиков.

Работы по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии будут проходить в Карелии в течение двух недель. Участники экспедиции проведут разведочные и полевые эксгумационные работы, сообщает Областной поисковый центр.