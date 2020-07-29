Тюменские поисковики отправятся в экспедицию в Карелию

12:17 29 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В августе 2020 года сводный поисковый студенческий отряд Тюменской области "Тюменский десант" примет участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны в Республике Карелия. Участниками экспедиции станут 20 учащихся средних специальных и высших учебных заведений региона.

В течение года студенты проходили специальную подготовку для участия в полевой экспедиции. Они изучали теорию по истории Великой Отечественной войны, Тюменского края в годы войны, истории поискового движения, туристической подготовке, первой помощи и поисковым работам. По результатам итогового тестирования к участию в экспедиции были допущены 20 поисковиков.

Работы по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии будут проходить в Карелии в течение двух недель. Участники экспедиции проведут разведочные и полевые эксгумационные работы, сообщает Областной поисковый центр.

Теги: Великая Отечественная война , Карелия , поисковики
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020