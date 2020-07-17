В Тюмени пройдет "Школа реставратора"

С 20 июля по 2 августа для тюменских поисковиков и школьников пройдет ежегодный проект "Школа реставратора". Специалисты Областного поискового центра проведут обучение по реставрации и восстановлению предметов времен Великой Отечественной войны, а также по основам музейного дела.

В теоретический блок обучения войдут по лекции по истории Красной армии, ее униформе, снаряжению, и вооружению, по способам идентификации предметов, оформлению паспорта реставрации, а также лекции о видах и способах реставрации. Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

В дальнейшем отреставрированные экспонаты будут представлены в Музее истории поискового движения Тюменской области, который открыл свои двери с обновленной экспозицией в июне 2020 года. Часть предметов поисковики в экспозиции поисковых отрядов, а также в школьные, краеведческие и исторические музеи региона.