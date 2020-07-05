Тюменский фестиваль "Ключ" перешёл в онлайн

Фото мультицентра "Моя территория". Фестиваль "Ключ" в 2019 году

Фестиваль "Ключ", который традиционно проводится в овраге за музеем "Городская дума", в этом году перешёл в онлайн-формат. Первым выступил DJ Pokaysa на тему коронавируса, вторым появилось видео поэта из Челябинская Александра Самойлова.

Автор прочитал несколько своих недлинных произведений на берегу водоёма. Он предпочел снять видео на свежем воздухе, за его спиной видны деревья и летают птицы. Известно, что поэт родился и живет в Челябинске, выпускник Литературного института им. А.М. Горького, публиковался в газете "Уральская Новь", журнале "Знамя", первом и третьем томе "Антологии современной уральской поэзии". Эксперты отмечают, что Александр Самойлов пишет коротко, внятно, прозрачно и просто. При этом он не только пишет книги, но и ведет передачи о поэзии, пишет "Вслух.ру".

Посмотреть выступления участников фестиваля можно в группе https://vk.com/kliuchfest.