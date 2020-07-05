Тюменцам с противопоказаниями рекомендуют заменить бег на ходьбу

После снятия некоторых ограничений все больше тюменцев стали заниматься спортом на свежем воздухе. Самое распространенное занятие на улице – это бег, однако не всем он подходит из-за ряда противопоказаний. Специалисты рекомендуют некоторым категориям людей заменить бег на ходьбу, которая не менее полезна.

Как отмечает врач по общей гигиене Ольга Склюева, без может быть противопоказан людям старше 35 лет, которые раньше никогда не занимались спортом. Не стоит бегать тюменцам с ортопедическими проблемами и заболеваниями позвоночника, перенесшим инсульт и инфаркт, диабетикам, курильщикам со стажем больше года и тем, у кого возникает боль в суставах при нагрузках. Заменить бег на другую нагрузку нужно людям с индексом массы тела больше 30. Чтобы его посчитать, надо вес разделить на квадрат роста в метрах.

Альтернативой пробежкам может стать ходьба – это полезная аэробная нагрузка, особенно если заниматься регулярно. Она является профилактикой риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает функции дыхания и кровообращения, опорно-двигательного аппарата, обмена веществ у людей старше 50 лет и с низким иммунитетом. Во время ходьбы крупные мышцы выполняют роль "периферического сердца", улучшая ток крови от нижних конечностей, органов брюшной полости, таза. Такие занятия особенно полезны для пищеварительных желез, печени, желудочно-кишечного тракта. Благоприятствуют перестройке нервных процессов, улучшают деятельность анализаторов, эмоциональное состояние, нормализуют сон, пишет "Мегатюмень".