В Тюменской области в год юбилея Победы установят 67 мемориальных досок

Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

В районах Тюменской области началась установка 67 мемориальных досок с именами участников Великой Отечественной войны. Доски изготовлены по инициативе члена фракции "Единая Россия" Госдумы Ивана Квитки.

Первую мемориальную доску открыли в селе Андрюшино Нижнетавдинского района, где вырос и работал до войны полный кавалер ордена Славы Кирилл Евгеньевич Мосякин.

Первый из орденов Славы он получил за отражение трех атак противника в ходе наступательной операции: ведя прицельный огонь, пулеметчик уничтожил большое количество вражеских солдат. В боях Кирилл Мосякин не раз бывал ранен, но всегда возвращался в бой.