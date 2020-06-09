В Тюмени нашли водителя, сбившего двух пенсионерок

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который ночью 7 июня сбил двух пенсионерок на улице 30 лет Победы и скрылся с места ДТП.

Тюменки 67 и 62 лет шли в магазин. Женщины переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Когда они заканчивали переход, их сбил автомобиль, задев зеркалом. Обе женщины упали, а водитель поехал дальше, даже не остановившись. К счастью, обошлось без травм и переломов. На месте ДТП осталось зеркало от машины.

Возможный путь водителя проследили по камерам видеонаблюдения, во дворе одного из ближайших микрорайонов был найден автомобиль Daewoo с новым зеркалом.

"30-летний водитель пояснил, что произошло столкновение с автомобилем, он испугался и уехал. Также сказал, что очень сожалеет о случившемся", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На водителя составили административный материал за оставление места ДТП, ему грозит наказание в виде лишения права управления автомобилем либо административного ареста. Также водителю предстоит понести ответственность за ДТП.