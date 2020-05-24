Сотрудники ГИБДД напоминают тюменцам о правилах перехода улиц

Более 10 тысяч тюменцев стали участниками профилактической акции, которую провели автоинспекторы на опасных перекрестках. Сотрудники ГИБДД проводили с каждым из них разъяснительную работу по безопасности при переходе улиц.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, для проведения акции выбрали перекрестки, где ранее происходили наезды на пешеходов и велосипедистов: в центре Тюмени и в спальных микрорайонах. Среди них пересечения магистральных улиц: Республики и Мельникайте, Пермякова и Широтной, Западно-Сибирской и Казачьи луга, Ямской и Луначарского.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили разъяснению родителям с детьми правил перехода проезжей части с велосипедами, самокатами, гироскутерами и другими средствами индивидуальной мобильности. Пешеходам вручали памятки.

