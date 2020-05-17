В Тюменской области на рынке труда востребованы врачи, продавцы и водители

В Тюменской области за время режима повышенной готовности и самоизоляции в одних сферах отмечалось снижение числа заявок на вакансии, а в других – рост. Наиболее востребованными среди профессий стали врачи, продавцы и водители.

По данным на 29 апреля 2020 года в Тюменской области более 1200 организаций заявили о 11 469 вакансиях. Как сообщили в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района, снизилось число заявок в таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обеспечение электрической энергией, газом и паром, обрабатывающие производства, строительство. Уменьшился объем заявляемых вакансий по профессиям менеджера по продажам, продавца-консультанта, агента по продаже недвижимости.

В то же время организациям нужны медицинские специалисты, специалисты по перевозке грузов, а также по профессиональной, научной и технической деятельности, продавцы продовольственных товаров, пишет "Тюменская область сегодня".

Водители автомобиля в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 36 тыс. рублей. На конец апреля оставалось около 700 таких вакансий. Охранники могут получать в среднем 19 тысяч рублей. Продавцы продуктовых магазинов - 20 тысяч рублей.