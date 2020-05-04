Онлайн-фестиваль полезных домашних дел стартовал в Тобольске

Онлайн-фестиваль полезных домашних дел запустили в Тобольске. В социальных сетях молодёжь города публикует видеоролики о том, как с пользой провести время на самоизоляции.

Организатором марафона выступило местное отделение "Молодой гвардии". В своих видеороликах участники объединения, их коллеги и представители других молодежных организаций рассказывают о приготовлении кондитерских изделий, поддержании спортивной формы, прокачке творческих и других навыков, пишет "Тюменская область сегодня".

Первыми участниками стали фаерщики из команды FeuerWind. Они поделились, как в домашних условиях сделать пои – инвентарь для жонглирования. На следующий день владелица кондитерской студии Мария Тунгусова записала мастер-класс по приготовлению шоколадного бисквита. Затем артист театра и кино Игорь Афанасьев рассказал, как поддерживать голос и дикцию в хорошей форме.

Посмотреть все мастер-классы можно в группе тобольской "Молодой Гвардии" во "ВКонтакте" (https://vk.com/molgvardiatob). Чтобы стать партнером фестиваля, необходимо отправить свой видеоролик с полезным советом на электронную почту: molgvardia.tob@gmail.com.