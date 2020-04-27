Тюменцев приглашают поучаствовать в челлендже ко Дню Победы

Фото: Афиша Тюмень

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом Афиша Тюмень объявили о старте челленджа "Поем военные песни". Стать участником может любой желающий, условия предельно просты.

День Победы отзывается в сердце каждого россиянина. Ежегодно 9 мая по всей стране проходят парады, уличные выставки, концерты и многое другое. В этом году из-за карантина все массовые мероприятия отменены. Но это не остановит великой русский народ, который помнит и чтит память о нашей общей Победе.

ТКТО и Афиша Тюмень подготовили для тюменцев три онлайн-акции, присоединиться к которым может любой желающий. Первая из них стартует сегодня, 27 апреля в соцсетях Афиши.

Суть челленджа в том, что любой человек может спеть песню на военную тематику и записать исполнение на видео, после чего прислать его в "Предложить новость" в группу. Работы участников акции увидят тысячи подписчиков в Афише. А самые яркие видео 8-9 мая будут опубликованы на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

Фронтовые песни обладают особой атмосферой, они помогают нам понять, что чувствовали, как жили, о чем мечтали люди, жившие в непростое военное время.

Присылать видео можно до 31 мая, включительно. Пусть этот месяц станет месяцем памяти! Никакая самоизоляция не позволит нам забыть о великом подвиге, который совершили наши ветераны во имя мирного неба над головой.

Ждем ваши видеозаписи. Не забудьте представиться, указать название песни, авторов слов и музыки. Можно петь одному или вместе с детьми, семьей, друзьями под фонограмму, живую музыку или просто в тишине.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.