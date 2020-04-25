Сотрудники ГИБДД в Тюмени усиленно контролируют соблюдение скоростного режима

Превышение скоростного режима или неправильный выбор скорости в конкретных дорожных условиях является одной из наиболее частых причин ДТП – каждая третья дорожная авария в Тюменской области происходит по этой причине.

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим с помощью скоростемеров. Для фиксации превышения скорости на дорогах работают современные приборы "Кордон", которые благодаря своим характеристикам позволяют зафиксировать скорость автомобилей в движущемся встречном потоке транспорта.

Водителей призывают снизить скорость, обращаясь через радиостанции СИ-БИ диапазона. Снижение скорости помогает уменьшить риск ДТП и избежать трагических последствий дорожных аварий. Специальные постаменты с разбитыми в ДТП автомобилями расположены на федеральных автодорогах в Уватском и Ишимском районах. Там же размещены баннеры, призывающие к выбору безопасной скорости в пути.

Сейчас в Тюменской области число ДТП из-за превышения скорости остаётся на уровне прошлого года. Это позволяет достичь положительных показателей социального риска в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".