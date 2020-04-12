Юные тюменцы находят познавательные занятия в условиях самоизоляции

Дошколятам и школьникам Тюменской области некогда скучать во время режима самоизоляции. Ребята могут участвовать в конкурсах, рисовать, изготавливать тематические поделки, а некоторые используют это время, чтобы познакомиться с востребованными профессиями.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, воспитанники детского сада с.Лугового Тюменского района вместе с родителями вдохновляются иллюстрациями о весне и рисуют свои картины. Аппликации на тему прихода весны мастерят ребята из Новотарманской школы. В Ишимский районе малыши, школьники и родители принимают участие в конкурсе картин "Вестники весны". Работы принимаются онлайн.

В Ярковском районе стартовала целая череда самых разных конкурсов, где каждый может выбрать занятие на свой вкус. Ребята рисуют, поют, рассказывают о прочитанных книгах, занимаются спортом.

Школьники имеют возможность познакомиться с разными профессиями. Например, в Тюменском колледже производственных и социальных технологий в дистанционном формате можно выучиться на web-дизайнера, дизайнера виртуальной реальности, ландшафтного мастера и освоить специальность визуализатора региональных маршрутов. Обучение бесплатное при условии, что школьник получает профессию впервые. Заявки принимаются на почту copp@tkpst.ru.