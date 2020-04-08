Водоканал рекомендует тюменцам сделать минимальный запас воды

12:06 08 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени вчера, 7 апреля, произошли внеплановые отключения насосов, которые качают воду с водоочистных сооружений в городскую сеть водоснабжения. Нестабильность электрического напряжения вызвали сильные порывы ветра. Ситуацию комментируют в компании "Росводоканал Тюмень":

"Специалистами компании незамедлительно были предприняты все меры для нормализации давления в городских водоводах. В течение короткого времени, полутора–двух часов, в городе на верхних этажах домов отмечалось снижение давления, а в некоторых домах полное отсутствие водоснабжения. Всю прошедшую ночь и нынешний день аварийные бригады предприятия находятся в режиме повышенной готовности предпринять все меры по устранению возможной нештатной ситуации".

Неблагоприятный прогноз погоды у синоптиков и на сегодняшний день, 8 апреля. Росводоканал Тюмень предупредил горожан о возможном отключении воды: 

"Надеемся, что этого не произойдет. Но поскольку все сейчас находятся дома, минимальный запас воды на полтора–два часа никому не помешает. В данный момент предприятие работает в штатном режиме. Оба водозабора: Метелевский и Велижанский подают воду в сеть".

Теги: Водоканал , штормовое предупреждение
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