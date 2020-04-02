Фотопроект об осознанном отношении к здоровью выпустили тюменцы

17:35 02 апреля 2020
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В Тюмени молодежные команды призывают горожан соблюдать меры предосторожности и через фотопроект призывают носить противомикробные маски.

Цель создания серии фотографий — убедить тюменцев позаботиться о себе и своих близких. Молодежные команды, среди которых мультицентр "Контора пароходства" и театральный центр "Космос", опубликовали в социальных сетях фотографии, в котором советуют тюменцам выходить на улицу в крайнем случае, надев противомикробные маски. 

Фотографии можно найти в социальных сетях "Вконтакте" или Instagram под хэштегом #лучшедома72. Под этим же хэштегом хранятся записи лекций, мастер-классов, анонсы онлайн-событий и полезный образовательный контент. 

Теги: профилактика , фото
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