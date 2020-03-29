В режиме самоизоляции тюменцам следует помнить о правильном питании

Во время карантина и домашней самоизоляции тюменцам следует правильно питаться. Важно не просто насытиться, а обеспечить организм витаминами, минералами и поддержать стабильную работу иммунитета.

Необходимо запастись продуктами с высоким содержанием белка: это говядина, телятина, мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Лучше отказаться от полуфабрикатов, колбас и сосисок. Можно взять рыбные консервы: ставриду, скумбрию в натуральном виде без масла.

Диетологи советуют выпивать стакан кисломолочных продуктов в день. Это поможет сохранить в кишечнике правильную микрофлору, что обеспечит безотказную работу иммунной системы и улучшит самочувствие.

Растительного белка много в чечевице, фасоли, горохе, нуте, сое. Их использование позволяет не только разнообразить рацион, но и обогатить его пищевыми волокнами, витаминами группы В и микроэлементами.

Помимо белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Правильные жиры содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Для заправки салатов выбирайте нерафинированные растительные масла.

Лучшим напитком станет отвар плодов шиповника: в стакане такого настоя больше витамина С, чем в литре апельсинового сока. Также можно пить компоты из сухофруктов. Кофе - заменить цикорием, пишет "Тюменская область сегодня".

Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева напоминает: режим самоизоляции или карантин закончится, а лишние килограммы останутся и на борьбу с ними придется тратить силы и энергию. Потому следует питаться рационально, укрепляя иммунитет.