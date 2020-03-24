Тюменская студвесна начинается в онлайн-формате

Творческий онлайн-конкурс "Квартирная весна" стартовал в Тюмени. Тюменцам предлагают делиться своим творчеством, не выходя из дома, пока областной фестиваль "Студенческая весна" перенесен на неопределенный срок в связи с режимом повышенной готовности.

Как пишут организаторы, в сети пройдут онлайн-кастинги по 9 традиционным направлениям: "Театр", "Музыка", "Танцы", "Мода", "Оригинальный жанр", "Видео", "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Медиа". Конкурс проходит для тюменцев от 14 до 30 лет, быть студентом не обязательно.

Чтобы принять участие, необходимо выложить видеозапись выступления в свои социальные сети с хэштегами #квартирнаявесна #СтудвеснаONLINE и заполнить анкету на сайте студвесна72.рф до 5 апреля. Победителей объявят 6 апреля в соцсетях тюменского фестиваля. Обладатели призовых мест в каждой номинации получат брендированные подарки и другие призы. Авторы лучших концертных номеров, которые являются студентами, войдут в состав тюменской делегации на "Российской студенческой весне".