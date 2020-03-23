ГИБДД обеспечит безопасность тюменских школьников на каникулах

Социальную акцию #КаникулыБезДТП запустит Госавтоинспекция Тюменской области в дни школьных каникул. Сотрудники ГИБДД проведут индивидуальную работу с участниками дорожного движения на улицах, площадях и федеральных автодорогах.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, в том числе следующих на дальние расстояния по федеральным трассам региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в регионе удалось стабилизировать статистику с детской аварийностью. С начала года на дорогах области произошло 67 ДТП с участием детей, на четыре меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Почти 90% из них спровоцировали водители.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 1800 нарушений правил перевозки детей. В каждом случае, перевозя ребенка без детского удерживающего устройства, родители подвергают его опасности. Автоинспекторы проведут разъяснительную и административную работу в этом направлении.