ГИБДД обеспечит безопасность тюменских школьников на каникулах

18:52 22 марта 2020
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Социальную акцию #КаникулыБезДТП запустит Госавтоинспекция Тюменской области в дни школьных каникул. Сотрудники ГИБДД проведут индивидуальную работу с участниками дорожного движения на улицах, площадях и федеральных автодорогах.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, в том числе следующих на дальние расстояния по федеральным трассам региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в регионе удалось стабилизировать статистику с детской аварийностью. С начала года на дорогах области произошло 67 ДТП с участием детей, на четыре меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Почти 90% из них спровоцировали водители.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 1800 нарушений правил перевозки детей. В каждом случае, перевозя ребенка без детского удерживающего устройства, родители подвергают его опасности. Автоинспекторы проведут разъяснительную и административную работу в этом направлении.

Теги: безопасность , ГИБДД , каникулы
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