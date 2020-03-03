Порвал протокол и закрылся в машине: в Тюмени водитель получил 7 суток ареста

Семь суток административного ареста получил 32-летний тюменец за неповиновение требованиям инспекторов ДПС.
Автомобиль Volkswagen Passat автоинспекторы остановили на улице Западносибирской. У водителя не оказалось российского водительского удостоверения.
"При ознакомлении с протоколом об отстранении от управления автомобилем мужчина порвал его, закрылся в машине и препятствовал задержанию транспортного средства на специальную стоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось применить к гражданину физическую силу. На него был составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Суд приговорил автомобилиста к семи суткам административного ареста.
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