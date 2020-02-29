Выставка венгерского фотографа открыта в Тюмени

Фото из группы ВКонтакте "Контора пароходства"

Выставка "Зимние сказки" венгерского фотографа Андраша Фекете будет работать в Тюмени до 30 марта. Познакомиться с работами можно в мультицентре "Контора пароходства" по адресу 25-го Октября, 23А стр1 с 10:00 до 22:00.

На выставке представлены 35 фотографий, сделанные на празднике-карнавале "Бушойярош" в городе Мохач. Здесь сказка — часть повседневной жизни: в этом городе говорят на загадочном языке, выращивают кудрявых свиней, купаются в горячих источниках и ставят майское дерево во дворах.

Ранее работы венгерского фотографа показали в Ельцин Центре в Екатеринбурге и в Галерее классической фотографии в Москве.

"Когда мы договорились о проведении выставки в Тюмени, оставалось 3 недели до реализации. Мы начали искать подходящее место, в котором венгерская культура будет гармонично сочетаться с местным колоритом. Мы сразу подумали о "Конторе пароходства" как об аутентичной, напрямую связанной с историей города площадкой. Которая при этом находится в любимом месте горожан — на набережной", — отметила директор центра российско-венгерского сотрудничества ТюмГУ Ксения Назарова.

Андраш Фекете родился в Санкт-Петербурге, в 26 лет купил первую камеру. Его имя известно российской публике по фотоработам для журналов "Афиша", ProSPORT, Glamour, Nesweek Russia, "Ереван". Фотограф отмечает, что в рамках выставки хотел не только передать традиции проводов зимы по-венгерски, но и энергию местного народа.

Выставка организована при поддержке Венгерского культурного центра при посольстве Венгрии в Москве и центра российско-венгерского сотрудничества ТюмГУ, пишет "Мой портал".