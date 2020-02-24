Правильно рассчитать калории для похудения тюменцам помогут диетологи

Диетологи уверяют, что причиной лишнего веса зачастую становится большое количество потребляемых калорий. Чтобы правильно рассчитать дневную норму и питаться правильно, но вкусно, следует обратиться к специалистам.

Диетолог одного из тюменских медицинских центров Елена Калинина рассказала, что для своих пациентов предлагает калькулятор калорий и рассчитывает то число, которое необходимо конкретному человеку, исходя из текущего состояния и образа жизни, пишет "Тюменская область сегодня".

Калькулятор калорий содержит все, даже самые запретные продукты. Чтобы бороться с лишними калориями, нужно сформировать лист физических упражнений, которые их сожгут.

"Например, в миндальном пирожном 452 калории. Это четверть калорий для обычного взрослого человека. Если хочется себя побаловать чем-то сладеньким, делать это нужно в разумных пределах. Достаточно перестать жевать, когда наступило чувство насыщения. Касается это не только конфет и тортов, но и безобидных фруктовых десертов и даже яблок", - прокомментировала эксперт.