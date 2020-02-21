Андрей Степанов высказался против использования детей для привлечения внимания аудитории

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов выразил свою позицию о видеоролике с участием ребенка, который анонсировал голодовку инвалидов. По его словам, манипулировать детьми ни в коем случае нельзя.

"Я категорически против участия детей в подобных мероприятиях и использования их ради привлечения большего внимания аудитории. Как отец и человек, которому по долгу службы положено защищать интересы несовершеннолетних, я считаю недопустимым вовлечение детей в такого рода акции", - заявил омбудсмен.

Андрей Степанов также рассказал, что знаком с семьей мальчика, который оказался в кадре. 20 февраля они приходили на прием к уполномоченному по правам ребенка с просьбой посодействовать в получении жилья. В разговоре по телефону женщина отметила, что они не присоединились к голодовке, а лишь зашли к участникам акции, чтобы выразить свою поддержку.