Студенческий центр Тюменской области научит оказанию первой медицинской помощи

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Все желающие в Тюмени смогут присоединиться к специальному мастер-классу представителей движения "Волонтёры-медики", который пройдет 22 февраля. Занятие по оказанию первой медицинской помощи будет состоять из двух частей: лекционной и практической.

В формате лекций волонтёры расскажут о том, что необходимо сделать при потере сознания, остановке дыхания, кровотечении и других экстренных случаях, в которых пострадавшему требуется оказание доврачебной помощи. Далее на практике участники мастер-класса будут учиться проводить сердечно-лёгочную реанимацию, накладывать шину и жгут, обрабатывать различные повреждения кожного покрова.

По словам руководителя Студенческого центра Ирины Корсун, проведение данного мастер-класса направлено на получение молодыми людьми знаний, которые помогут правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Для того, чтобы участники знали, как действовать в реальной ситуации, мастер-класс не ограничивается теорией, а все полученные теоретические знания отрабатываются на практике.

Волонтёры-медики – это всероссийское общественное движение, активисты которого сопровождают массовые и спортивные мероприятия, помогают персоналу медучреждений, занимаются просветительской деятельностью – пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Мастер-класс пройдёт по адресу ул. Семакова, 21 – в Студенческом центре Тюменской области. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный, подробности данного мероприятия можно узнать в официальной группе "ВКонтакте" – https://vk.com/studsovet72.