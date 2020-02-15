Экскурсия "С верой в победу" стартует в Тюмени 23 февраля

Истчоник: Тюменское музейно-просветительское объединение

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает горожан на экскурсию на двухэтажном автобусе, которая пройдет в День защитника Отечества.Стоимость билета: 350 руб. – 1 этаж, 450 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж. (Обязательно бронирование, количество мест ограничено).

Великая отечественная война – страшное для Советского Союза событие. Эта трагедия унесла 27 миллионов жизней, разрушила более 1000 городов и лишила беззаботной молодости многих людей. 4 долгих года, 1418 дней на территории России и Германии шли жестокие бои, и 1 мая 1945 военнослужащими Красной Армии М.Егоровым и М.Кантария было поднято Знамя Победы. 24 мая прошел Парад, который символизировал полную победу над фашистами.

И вот прошло уже 75 лет со дня Великой Победы, но, несмотря на это, русский народ не забыл подвиги своих отцов, дедов, не забыл Героев своей страны. Ежегодно в каждом городе России проходит Парад Победы, открываются тематические выставки и проходят различные мероприятия. Тюмень – не исключение.

Экскурсия "С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ!" пройдет в нашем городе 23 февраля, в день Защитника Отечества. Тюмень покажет, какой вклад она внесла в Великую Победу и докажет, что она не забыла своих Героев.

Какие промышленные предприятия Тюменской области трудились на благо страны? Какие подвиги совершили жители Тюмени, и кто из них носит звание Героя Советского Союза? Ответы на эти вопросы дадут экскурсоводы. Вы узнаете много нового и интересного.

Во время Великой Отечественной войны в нашем городе было развернуто 11 госпиталей, в которых помогали раненым. Большой вклад внесли врачи А.Е. Грицук, Д.М. Брунфон, М.Г. Панасюченко, хирург П.И.Сазонов и другие. Если вам не знакомы эти имена, и вы не слышали о тюменских эвакогоспиталях, то экскурсия поможет восполнить пробелы.

В Тюмени есть несколько улиц, названных в честь Героев Советского Союза: Н.Ватутина, Р.Малиновского, В. Гнаровской, З.Космодемьянской и другие. Наш город имеет более 30 таких улиц. Подробности о том, как и почему улицы Тюмени были названы в честь этих великих людей также расскажут на экскурсии.

Из нашей области немало человек принимало участие в Великой Отечественной войне: М.И.Мельникайте (участница партизанского движения в Литве и Белоруссии), М.А.Никишин (подполковник), А.Н.Логунов (майор, наводчик противотанкового оружия; был награжден орденом Ленина), Н.И.Кузнецов. Все это уроженцы Тюмени, ставшие героями во время войны. О них и многих других расскажут на экскурсии, ведь это гордость нашей области.

Тюмень всегда с уважением относилась к Великой Отечественной войне, и за 75 лет было создано множество музеев. О них также расскажут экскурсоводы, и вы сможете посетить их и испытать гордость за свою страну.

Начало в 12:00 и 15:00 Продолжительность: 120 минут.

Старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) Возрастная категория 6+

Телефон: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372

ВАЖНО! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

Мы советуем вам с пользой провести этот праздничный день и узнать о своих героях. После Великой Отечественной войны прошло уже много времени, историю стали переписывать и искажать факты. Людям необходимо знать правду, ведь это их прошлое, поэтому посещать подобные мероприятия очень важно. На экскурсиях и выставках вам рассказывают то, что было на самом деле, подтверждая свои слова фактами и экспонатами. Музеи хранят много информации, источником которой являются ветераны, поэтому в достоверности сказанного вы можете быть уверены.