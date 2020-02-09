Пункт приема вторсырья в Тюмени переехал на новый адрес

Тюменская станция "Сортировочная", где волонтеры принимают у населения вторсырье, переехала и находится теперь по другому адресу: ул. Республики, 207 Б.

Пункт приема вторсырья расположился недалеко от прежнего места: если раньше надо было поворачивать налево, то теперь для подъезда к месту выгрузки нужно проехать прямо через ворота. Теперь у станции есть отдельный вход с белыми подъемными воротами.

Станция работает по графику, который утверждается и вывешивается раз в неделю – в зависимости от дежурства волонтеров. Получить подробную информацию можно по телефону "горячей линии": 920-700.

Волонтеры принимают чистое, сухое, сжатое сырье. На станции действует самообслуживание: все виды сырья граждане раскладывают по мешкам самостоятельно. Однако в случае затруднений помогут дежурные волонтеры. На сегодняшний момент можно сдать алюминий, жесть, макулатуру, пластик, стекло, обычные зубные щетки, батарейки, ветошь, бытовую технику, детали Лего, книги, изданные позднее 2004 года, пишет "Вслух.ру".