Тюменцам помогают установить судьбы погибших и пропавших без вести в войну

Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили" работает в Областном поисковом центре.

Поисковики оформляют карту запроса о судьбе военнослужащего, переводят в электронный формат документы, письма. Далее специалисты и добровольцы обрабатывают запросы, ищут информацию об участниках Великой Отечественной войны через электронные базы данных, архивы, военкоматы. По сведениям Областного поискового центра, за январь этого года к специалистам обратились 22 жителя Тюменской области.

Общественная приемная "Чтобы помнили" открыта в Областном поисковом центре на базе Центра науки, экологии и техники (ул. Геологоразведчиков 6А, каб. 205). Предварительно можно обратиться по телефону 8 (3452) 68-85-76 (доб. 88).