Для фотоистории Тюменской области собрали более 7 тысяч снимков

Конкурс "Фотоистория Тюменской области" продолжается. На сайте тюменскаяобласть.рф собрано более 7 тысяч фотографий.
На сайт поступают снимки из разных городов Тюменской области по двум десяткам рубрик, среди которых — освоение Севера, архитектура, Тюменская область в военные годы, строительство.
Из присланных фото формируется единая фотокарта региона, которая стала подарком Тюменской области к ее 75-летие. Любой желающий может самостоятельно загрузить на сайт необычные, любимые или редкие снимки из личных и производственных фотоархивов.
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