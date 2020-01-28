Для фотоистории Тюменской области собрали более 7 тысяч снимков

17:20 28 января 2020
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Конкурс "Фотоистория Тюменской области" продолжается. На сайте тюменскаяобласть.рф собрано более 7 тысяч фотографий.

На сайт поступают снимки из разных городов Тюменской области по двум десяткам рубрик, среди которых — освоение Севера, архитектура, Тюменская область в военные годы, строительство.

Из присланных фото формируется единая фотокарта региона, которая стала подарком Тюменской области к ее 75-летие. Любой желающий может самостоятельно загрузить на сайт необычные, любимые или редкие снимки из личных и производственных фотоархивов.

Теги: история , конкурс , фото
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