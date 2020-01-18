Тюменские врачи дают советы по выбору пакетированного сока

Тюменцам при выборе пакетированного сока в магазине следует обращать внимание на упаковку и информацию, предоставленную производителем. А также правильно хранить данный продукт, чтобы не нанести вред организму.

Полезные свойства сока возможны только в том случае, если производитель использует качественное сырье и придерживается установленной стандартами технологии изготовления. Его состав определяет, будет ли пакетированный сок полезен или нет.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что самый выгодный и полезный сок - это тот, который является восстановленным, либо же добытый с помощью прямого отжима. Такой сок практически не обрабатывается. Если на упаковке написано "нектар", то фруктовой вытяжки в нем должно содержаться около 40%, а также должны быть вода, сахар и лимонная кислота. А в морсе вытяжка из фруктов занимает всего 17%. В нем, кроме воды, также могут содержаться искусственные добавки. Надпись "сокосодержащий продукт" говорит о том, что напиток не является настоящим соком и вряд ли сможет принести организму какую-либо пользу, так как натуральные компоненты в его составе заменены химическими.

"Нужно понимать, что, как правило, пакетированный сок так же вреден, как и сладкая газировка. Например, стакан апельсинового сока из пакета содержит сахар в большом количестве", - отмечает врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Ирина Парфентева.

Важно также помнить, что открытый пакет с соком можно хранить в холодильнике не более 3-4 суток, а первым признаком испортившегося напитка станет запах спирта или уксуса, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".