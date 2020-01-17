"Русская компания" использует телекоммуникационное оборудование отечественных производителей

На протяжении последних лет Россия ведет курс на импортозамещение. В то время как многие компании и предприятия только внедряют политику в этом направлении, тюменский региональный оператор связи "Русская компания" практически полностью выстроил работу с использованием отечественного оборудования и комплектующих.

ООО "Русская компания" предлагает передовые телекоммуникационные услуги для бизнеса и домашнего пользования в Тюменской области, занимая при этом лидирующие позиции на региональном рынке связи. Провайдер предоставляет широкий спектр услуг по телефонии, высокоскоростному интернету и телевидению, бизнес-услуг, проектирует и строит сети с использованием медных и волоконно-оптических линий связи.

Компания на рынке представлена с 1995 года, при стремительном развитии и внедрении современных технологий был взят курс на сотрудничество с надежными российскими производителями – лидерами в области телекоммуникационного оборудования. На протяжении 20 лет тюменский оператор работает с предприятием "Элтекс" из Новосибирска. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи.

"Любое оборудование может иметь огрехи, ломается. Поэтому большую роль играет оперативность решения всех вопросов и уровень взаимопонимания между производителем и оператором связи. Мы получаем от новосибирского предприятия качественную техническую поддержку, ведем конструктивный диалог, что позитивно сказывается на нашей работе, в том числе с конечным пользователем. Более того, мы стараемся находить новые возможности для оборудования, использовать его максимально эффективно и рационально, а потому совместными усилиями решаем поставленные задачи – и производитель идет нам навстречу", - прокомментировал генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев.

Волоконно-оптические кабели, монтажное оборудование тюменская компания также закупает у отечественных производителей.