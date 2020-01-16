На опасных тюменских пешеходных переходах усилили контроль

В Тюмени автоинспекторы взяли под контроль нерегулируемые пешеходные переходы, где в этом году происходили наезды на людей.
В рамках мероприятия "Внимание, пешеход!" наряды полка ДПС ГИБДД, волонтеры и юные инспекторы движения обеспечивали безопасность пешеходов в шести точках. Это переходы на улице Широтной, 32, улице Домостроителей, 2, улице Молодежной, 35, улице Судоремонтной, 25, улице Щербакова, 146/1, улице Малой Боровской, 28.
"На этих переходах привлечены к административной ответственности 18 водителей, не пропустивших пешеходов. Участники мероприятия провели разъяснительную работу с пешеходами и автомобилистами о соблюдении ПДД и вручили им тематические памятки", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
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