На опасных тюменских пешеходных переходах усилили контроль

В Тюмени автоинспекторы взяли под контроль нерегулируемые пешеходные переходы, где в этом году происходили наезды на людей.

В рамках мероприятия "Внимание, пешеход!" наряды полка ДПС ГИБДД, волонтеры и юные инспекторы движения обеспечивали безопасность пешеходов в шести точках. Это переходы на улице Широтной, 32, улице Домостроителей, 2, улице Молодежной, 35, улице Судоремонтной, 25, улице Щербакова, 146/1, улице Малой Боровской, 28.