На опасных тюменских пешеходных переходах усилили контроль

17:15 16 января 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени автоинспекторы взяли под контроль нерегулируемые пешеходные переходы, где в этом году происходили наезды на людей.

В рамках мероприятия "Внимание, пешеход!" наряды полка ДПС ГИБДД,  волонтеры и юные инспекторы движения обеспечивали безопасность пешеходов в шести точках. Это переходы на улице Широтной, 32, улице Домостроителей, 2, улице Молодежной, 35, улице Судоремонтной, 25, улице Щербакова, 146/1, улице Малой Боровской, 28.

"На этих переходах привлечены к административной ответственности 18 водителей, не пропустивших пешеходов. Участники мероприятия провели разъяснительную  работу с пешеходами и автомобилистами о соблюдении ПДД и вручили им тематические памятки", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: безопасность , ГИБДД , пешеходы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2020