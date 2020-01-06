Тюменская детвора играет в хоккей с мячом и японские снежки

В период зимних каникул волонтеры проекта "Капитаны двора" организуют досуг детей и подростков в тюменских дворах. Ребята играют в хоккей с мячом, салки "Мушкетеры" и игру "Парашют", а также участвуют в других зимних забавах.

В проекте задействованы 15 капитанов двора, всего более 40 волонтеров. Руководитель проекта "Капитаны двора" Павел Притупа отметил, что игры для детей придумывают самые разные. Например, во дворах, где есть огороженная сеткой площадка, можно играть в необычные снежки: каждому участнику выдается защитный шлем и манишка, а вместо снежных комьев используются резиновые мячики. Это – японские снежки, в них играют командами семь на семь. Инвентарь для проведения игр капитаны приносят свой. Помимо подвижных игр, они катают детей на сноуборде, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы принимаем заявки на проведение чемпионатов между домами по юкигассен – японским снежкам. Есть в планах провести зимний чемпионат дворовых игр: хоккей с мячом, салки и снежный бой. Он пройдет 8 января", - добавил Павел Притупа.