Ежегодно около 34 тысяч тюменских детей отдыхают по бесплатным путевкам

Более 205 тысяч детей отдохнули в лагерях Тюменской области в 2019 году, это 93% от общей численности. В летний период путевками было охвачено около 170 тыс. ребят, что на 15 тысяч больше, чем в предыдущее лето.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ежегодно в регионе около 34 тысяч детей отдыхают по бесплатным путевкам. В основном, это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты или из малообеспеченных семей. Еще для 10 тысяч детей отдых организован по программе софинансирования.

Второй год в регионе реализуется проект реабилитации часто болеющих детей. По путевкам "Мать и дитя" их принимают в шести здравницах Республики Крым и шести тюменских лагерях санаторного типа. Летом в Крыму поправили здоровье более трех тысяч тюменцев.

Педагоги и вожатые тюменских оздоровительных центров в прошедшем году вошли в число лучших по стране. Они привезли звания победителей Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в номинациях "Лучший педагогический отряд", "Лучший вожатый", "Лучший старший вожатый" "Лучшая программа по отдыху и оздоровлению", "Лучший программно-методический комплекс".

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" выиграла конкурс фонда президентских грантов с проектом профессиональной подготовки вожатых "Навигатор", который будет реализован в 2020 году.

Уже в январе 2020 года на базе филиала центра "Ребячья республика" "Олимпийская ребячка" состоится семинар организаторов детского отдыха, участие в котором примут зарубежные участники Международного сотрудничества лагерей (ICF) и Ассоциация детских лагерей Китая.