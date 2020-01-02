"Контора пароходства" приглашает тюменцев на креативные каникулы

14:37 02 января 2020
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pixabay.com

Мультицентр "Контора пароходства" организует серию мероприятий для тюменцев в новогодние праздники – с 4 по 8 января. Здесь пройдут показы фильмов, мастер-классы и выставка.

4 января можно бесплатно посетить выставку региональных художников "Свобода внутри". Кроме того, на площадке пройдет открытая мастерская. В режиме реального времени тюменцы создадут картины: портреты, зарисовки пространства, абстракции.

"Мы уже протестировали ранее такой формат. Гости пространства с интересом наблюдали за происходящим и общались с художниками. Всего они нарисовали 50 картин, 15 из которых купили. Это говорит о том, что людям не просто понравился процесс, но и его итог", — рассказала куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова.

График работы мультицентра в новогодние праздники - с 10:00 до 22:00, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

4 января

13:00 - 18:00 - мастерская художников, участие бесплатное.

В выставочном пространстве снова развернется мастерская художников. Крутой шанс поддержать местное искусство: посмотреть на творцов за работой, стать героем портрета или приобрести зарисовку. 

17:00 - 18:30 - бесплатный показ фильмов программы "20:20"

Просмотр фильмов на большом экране и в уютной атмосфере Конторы. В программе: фестивальное короткометражное кино от авторов со всех концов света, в том числе картина "Петух" режиссера Алексея Нужного. Все картины на языке оригинала с субтитрами.

18:30-20:30 - платный мастер-класс "Рождественская композиция"

Участники создадут композицию из голубой ели, свечей и шишек, которой можно будет украсить стол на рождественском ужине. Запись здесь.

19:30 - презентация альбома тюменской группы Siberia Trip, вход свободный.

5 января

17:00 - бесплатный показ трех фильмов из программы фестиваля "0+".

6 января

18:30 - 20:30 - платный мастер-класс "Абстракция маслом"

Творить может каждый. Узнаете все основы и тренды в абстракции, "разрисуетесь" и найдете индивидуальный стиль. У любого новичка получится такая красота, что и на стену не стыдно повесить. Запись здесь

О других мероприятиях можно узнать на сайте "Конторы пароходства".

Теги: досуг , каникулы , кино , мастер-класс , творчество , художники
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