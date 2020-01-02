Детская площадка откроется в Викуловском районном Доме культуры

В Викуловском районном Доме культуры с 3 января заработает досуговая площадка для детей. Найти себе увлекательное занятие здесь смогут около 40 ребят разного возраста.

Как рассказала заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева, откроется площадка детским снежным шоу "Зимней сказочной порой". Актеры в костюмах зайцев будут проводить с детьми различные интерактивы, флешмобы, сварят компот смелости из морковок. Запланирован показ мультфильмов.

Каждый день на досуговой площадке будут проходить различные игры, встречи с новыми сказочными персонажами. 6 января викуловские школьники пообщаются с Алисой и Белым кроликом. 7 января пройдет новогодний фотоквест "Рождество с другой стороны". Дети с помощью телефонов и QR-коды найдут задания, выполнят их и получат сладкие подарки.

Программа "Игровая загрузиха" будет проходить в традиционном народном стиле, а музыкальный батл "Новогодний рататуй" будет связан с мышками.

Работа досуговой площадки завершится игровой программой "Снегобусины" 12 января. Она организована для участников семейного клуба выходного дня "Счастливы вместе", пишет ИА "Тюменская линия".