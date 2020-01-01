Юным участникам тюменских новогодних гуляний напомнят о ПДД

Профилактические акции по безопасности дорожного движения будут проходить в Тюмени в местах массовых новогодних гуляний и праздников. Сотрудники ГИБДД напомнят детям и взрослым о правилах поведения на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области организуют такие акции в дни зимних каникул в местах зимнего отдыха жителей региона, у елок, ледовых городков. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу, мастер-классы, распространяют тематические памятки и открытки.

В этих акциях также принимают участие представители активной родительской общественности и волонтеры. Пешеходам вручают cветовозвращающие приспособления, чтобы люди были заметными на темной дороге для водителей.

Отметим, в 2019 году в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" приобрели более 25 тыс. световозвращающих брелоков и значков. Их вручают первоклассникам, а также детям и взрослым, участвующим в предупредительных мероприятиях, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.