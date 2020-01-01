ГИБДД просит тюменских водителей соблюдать скоростной режим

Камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений контролируют скоростной режим на автодорогах в Тюменской области. Также инспекторы ДПС пользуются приборами измерения скорости. Госавтоинспекция региона предупреждает: торопиться на зимних дорогах не стоит.

В 2019 году ГИБДД Тюменской области зафиксировала снижение числа ДТП из-за превышения скорости почти на 14%. За 11 месяцев минувшего года камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили почти 500 тысяч правонарушений, связанных с превышением установленной скорости на дорогах.

ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим, учитывая, что каждая пятая дорожная авария в регионе совершается из-за превышения установленной скорости. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах, характеризующихся высоким трафиком движения, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.