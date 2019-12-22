Многодетная мама из Тюмени делится секретами экономии электроэнергии

Многодетная мама Алиса Кольбанова из Тюмени делится секретами о том, как внедрить в свою жизнь бережливое энергопотребление, даже если в семье есть дети.

22 декабря отмечается День энергетика. Этот праздник – прекрасный повод поговорить о секретах удешевления электроэнергии.

У Алисы Кольбановой пятеро детей, она с раннего возраста учит их ценить энергию. "Ряд простых правил помогает нашей семье беречь энергопотребление и, как результат, меньше платить за электричество", - поделилась она.

Во-первых, следует готовить еду в кастрюле или сковороде одинакового с конфоркой размера и под крышкой. Все ингредиенты следует резать мелко – так продукты варятся быстрее. Электрическую плиту можно выключать за 10 минут до окончания процесса приготовления.

"Я совсем отказалась от мультиварки, кухонного комбайна и электромясорубки, а также посудомоечной машины. Они потребляют много электричества. Кроме плиты я использую лишь пароварку – в ней я могу готовить одновременно несколько блюд. Если же приходится покупать новую технику, выбираю продукцию класса А и выше", - отмечает тюменка.

Все лампочки в доме у Алисы заменили на светодиоды – они служат дольше обычных, на них распространяется гарантия, и такую лампочку, если она вышла из строя раньше гарантийного срока, спокойно заменяют в магазине на новую. Кроме того, Кольбановы – сторонники точечного освещения. Из квартиры они убрали все люстры, оставив лишь светильники и бра, пишет "Тюменская область сегодня".