Оркестр "Камерата Сибири" исполнил произведения Баха: Антон Шароев взял в руки скрипку

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В Тюменской филармонии 12 декабря состоялся концерт оркестра "Камера Сибири" и Хоровой капеллы. Музыка Иоганна Баха наполнила слушателей философскими размышлениями и в тоже время радостью бытия. На этот раз Художественный руководитель и главный дирижер "Камераты Сибири" – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев взял в руки скрипку.

Концерт был ранее запланирован на 20 февраля, а 12 декабря на сцене филармонии должна была прозвучать опера "Моцарт и Сальери". К сожалению, заслуженный артист России Владимир Огнев (солист Новосибирского академического театра оперы и балета, бас-баритон), исполняющий роль Сальери, по веским причинам не смог прибыть в Тюмень в это время и попросил перенести концерт.

"Я не могу его поменять на других, он великолепный актер. Певцы есть, но актеров среди них почти нет. А играть Сальери трудно, там такая интригующая двойственность, которая отражена у Пушкина, такие мозги нужны, чтобы донести характер, и у него это получается", - объяснил Антон Шароев свой выбор.

Поэтому пришлось сделать такую рокировку. При этом на репетицию произведений Баха осталось меньше времени, чем планировалось. "Камерата Сибири" вместе с Хоровой капеллой Тюменской филармонии исполнила Мессу си минор – произведение для солистов, хора, оркестра и basso continuo, на традиционный латинский текст католического богослужения. Маэстро Антон Шароев остался доволен концертом.

"Вы слышали, они сейчас пели очень хорошо. Еще утром они готовились с главным хормейстером Верой Бурковской и были кое-какие огрехи, но на концерте собрались", - похвалил Хоровую капеллу Тюменской филармонии дирижер.

Музыканты также исполнили Концерт для клавесина с оркестром фа минор. Солистка – Мария Блажевич. Также были сыграны: Сюита №2 для флейты и оркестра си минор и Концерт для двух скрипок и оркестра ре минор. В последнем солировали сам Антон Шароев и Юлия Прямова. Как поделился маэстро, он несколько лет не брал в руки скрипку и не было возможности долго репетировать перед концертом. По отзывам слушателей, играл Антон Шароев волшебно.

Удивительная публика собралась 12 декабря в зале Тюменской филармонии - на концерте внимание Антона Шароева привлекли маленькие дети, примерно 3,5 лет. Мальчик немного невпопад крикнул "Браво!", маэстро не обиделся, повернулся к залу и улыбнулся. После концерта во время оваций на сцену вышла маленькая девочка и сказала: "Вы очень хороший дирижер".

"Она сама два раза поднималась на сцену, я просто испугался за нее, передал мамочке обратно. Удивительно, как дети восприимчивы, не все взрослые могут разобраться в Бахе, и сидеть так долго слушать музыку. Надеюсь, что она эту фразу интуитивно произнесла, что это не подсказка родителей. Дети сильнее, чем взрослые, они поцелованные Богом", - сказал Антон Шароев.

Вся программа концерта была связана с Христом. Месса си минор — наряду со "Страстями по Матфею", самое масштабное сочинение Баха. Дата создания — 1748 или 1749 год. Музыку Мессы, венчающей его творческую карьеру, Бах обдумывал в течение многих лет. По форме это замкнутое цикличное произведение, состоящее из 24 номеров. На концерте были исполнены четыре номера. Они отразили главные этапа Христа: пришествие, распятие, воскресение. В произведении изображен своего рода монолог и обращение к Богу от лица смертного.

Антон Шароев приглашает слушателей 16 декабря на концерт ансамбля "Barocco" "Рубинштейн. Три сонаты". Билеты можно купить в кассах ТКТО или на сайте. 18 декабря "Камерата Сибири" исполнит Кончерто гроссо №V Георг Гендель (билеты здесь, а также в кассах ТКТО) И, конечно же, маэстро приглашает слушателей 20 февраля 2020 года на оперу "Моцарт и Сальери". Билеты можно приобрести в кассах ТКТО или на сайте.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.