В Тюменской области разыскано почти два десятка иностранных преступников

О результатах розыска иностранцев, совершивших преступления на территории других государств, шла речь на межведомственном семинаре в прокуратуре Тюменской области.

В 2019 году на территории региона правоохранительными органами было установлено 18 лиц, разыскиваемых компетентными органами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана за преступления на территории указанных государств.

Так, 8 из них разыскивались за хищения, 3 — за уклонение от армии, 1 — за убийство. Часть из них выдана в иностранные государства для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.