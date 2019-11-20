В тюменских детсадах откроют 22 ясельные группы

План ввода мест в детских садах от полутора до трех и от трех до семи лет в Тюменской области выполняется в штатном режиме. об этом на заседании президиума регионального правительства сообщил директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

На начало ноября 2019 года в детсадах региона создано 1 745 мест, из них 1338 — для малышей. До конца года планируется ввод еще нескольких объектов, в которых будут организованы 22 группы для ребятишек от полутора до трех лет. В частности, откроется яслеград по улице Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года.

Губернатор Александр Моор поинтересовался, поступают ли от жителей Тюмени заявки на места в такие группы. Глава города Руслан Кухарук ответил, что пока принято 11 заявок.

В настоящее время идет приобретение необходимого оборудования и инвентаря для детсада Тобольска. В Ялуторовске и Исетском районе новые детсады примут дошкольников до конца текущего года.

Помимо этого, согласно нацпроекту "Демография" за счет средств областного бюджета регион оказывает поддержку по созданию частным детским садам. благдаря этому в 2019 году предприниматели создадут 118 мест для детей ясельного возраста.